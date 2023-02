Therme Loipersdorf: Merkur eröffnet neuen Standort

Mit einem Marktanteil von 30 Prozent ist die Therme Loipersdorf das Flaggschiff im steirischen Thermenland, mehr als 200 Menschen haben hier ihren Arbeitsplatz. Umso größere Wellen schlug der Verkauf im Vorjahr: Bisher vor allem in der Hand von Gemeinden in der Region, gehört das Warmbad nun einem Konsortium bestehend aus Merkur Versicherung, der Baufirma Granit und der SHR-Gruppe, die pikanterweise das (Konkurrenz-)Kurhaus in Bad Gleichenberg betreiben.