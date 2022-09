Therme Loipersdorf braucht 15 Millionen Euro

Versicherung wird Hotel nutzen

Die komplizierte, in mehreren Schritten verlaufende Übertragung aller Anteile auf die neuen Eigentümer ist also noch im Laufen. In die Umsetzung werden die Maßnahmen wohl erst ab dem nächsten Jahr kommen. Was sich jedenfall schon abzeichnet: Das Hotel Sonnreich wird künftig gezielt von Kunden der Merkur-Versicherung genutzt werden können.