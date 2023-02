Nervennahrung für die Opfer der Klimakleber

Das Satireportal „Tagespresse“ könnte es nicht besser erfinden. Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖPV) stellt sich in den Morgenstau, den 15 junge Klimaaktivisten der Letzten Generation in Wien verursacht haben, und verteilt Sackerln mit Frühstück - an die Autofahrer! In einer Aussendung heißt es dazu: „Geben statt kleben - wo andere blockieren, geben wir Nervennahrung.“