Frau beim Gassigehen ins Gesicht geschossen

Täterbeschreibung

Den Täter beschrieb sie als männlich, jugendlich, 170 bis 180 Zentrimeter groß und schlank. Bekleidet war er mit dunkelblauer Jacke, dunklen Jeans und dunkelgrauer Haube. Zuvor sei der Täter in Begleitung eines weiteren Jugendlichen an ihr vorbeigegangen. Dieser war von gleicher Statur und bekleidet mit einer weißen Jacke mit dunkelblauen Streifen und einem Schriftzug an den Ärmeln, trug dunkle Jeans und eine Haube. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchdorf unter der Telefonnummer 059133 4120 entgegen.