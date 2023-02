Ein Musikmärchen mit einem Kometen zum Schluss

Wenn die Musiker peppige Rhythmen pochen, die Tänzer in Ekstase kippen, die Lichter funkeln und die Liebe ihre Spielchen treibt, gelingt mehr als nur ein Musical - man hebt an zum Live-Konzert. Klassisch instrumentiert wird es aber nie zu heftig, dennoch lodert auf der Bühne pure Lebenslust. Und dann plötzlich bahnen sich opernhafte Arien oder Duette an, werden zum stimmlich grandiosen Ereignis.