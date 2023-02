So wirksam sind Zäune an den Grenzen wirklich

Die EU-Staaten haben sich beim großen Migrationsgipfel in Brüssel auf einen schärferen Kampf gegen irreguläre Migration und Schlepperei an den Außengrenzen geeinigt. Der zuvor von Nehammer geforderte Zaun fand in der Schlusserklärung jedoch keine konkrete Erwähnung, wie sich der Kompromiss der Staaten nun in politische Maßnahmen umsetzen lassen wird, muss sich erst zeigen.