Migration: Zähes Gerangel beim Grenz-Gipfel

Werbetour in deutschen Medien

„Jeder Zaun ist so gut, wie er überwacht wird“, sagte Nehammer (ÖVP). Um den Druck zu erhöhen, wandte sich Nehammer zuletzt bewusst an wichtige deutsche Medien wie die „Welt“, um die Position zu verdeutlichen. Zumal der deutsche SPD-Kanzler Scholz bei schnellen Entscheidungen in dieser Frage bedächtig und vorsichtig agiert.