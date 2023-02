Klebe-Söldner

Menschen, die für Geld oder eben für Entlohnung in den Kampf zogen, pflegte man in historischen Zeiten verächtlich „Söldner“, im Mittelalter „Soldknechte“ zu nennen. Wenn wir nun in unseren Tagen erfahren, dass angeblich idealistische Klimaschützer, wie sie etwa in den Reihen der „Letzten Generation“ organisiert sind, für ihre skurrilen Klebeaktionen ein regelrechtes Gehalt beziehen, stimmt uns das schon nachdenklich.