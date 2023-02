E-Lader kosten Stadt statt 6000 nun 30.000 Euro

Die E-Ladestationen sind seit dem Jahr 2016 in Betrieb und waren als Service für die Bürgerinnen und Bürger gedacht, die während ihrer Zeit, in der sie einen Termin am Amt haben, ihr Auto kurz laden können. Dass dies solche Auswüchse annimmt, konnte keiner ahnen“, relativiert Trauns VP-Stadtchef Karl-Heinz Koll, der sich nun gezwungen sah, das städtische Gratis-Angebot zu deaktivieren.