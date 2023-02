Drogenpärchen wandert für mehrere Jahre in Haft

Drogen und Betrügerei

Es war nicht der einzige Drogenprozess am Mittwoch in Linz: Wegen mehrerer Vorwürfe stand am Mittwoch eine 20-Jährige vor dem Schöffensenat im Landesgericht Linz. Der jungen Frau wurde zur Last gelegt, zumindest 580 Gramm Cystal Meth - das entspricht der 44-fachen Grenzmenge - an verschiedene Abnehmer verkauft zu haben. Außerdem soll sie versucht haben, beim amtlichen Drogentest zu schwindeln, um ihren Führerschein behalten zu dürfen. Eine Bekannte - die kein Suchtgiftproblem hat, - soll sie angestiftet haben, statt ihr zum Drogentest zu gehen. Und dafür soll die Freundin den Führerschein der 20-Jährigen mitgenommen haben. Das Ergebnis habe sie dann der Führerscheinbehörde vorgelegt.