Das ungenutzte Sparpotenzial bei der Mobilität

Ein „Ein-Pkw-Haushalt“ erspart sich im Vergleich dazu im Schnitt 4.200 Euro pro Jahr an Mobilitätsausgaben. Autofreie Haushalte geben im Schnitt jährlich überhaupt nur rund 1550 Euro für Mobilität aus. 16 Prozent der Haushalte in Kärnten (das sind etwa 41.000) sind autofrei. Beim Ranking der großen Kärntner Städte liegt Villach mit 601 Pkw pro 1000 Einwohner mit der niedrigsten Pkw-Dichte an der Spitze. Dahinter folgt Klagenfurt mit 629 Pkw vor Spittal mit 633. In Kärnten gibt es generell 656 Pkw pro 1000 Einwohner.