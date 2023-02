Vier Einbrecher nach Flucht auf A1 festgenommen

Vier Rumänen (zwischen 17 und 32 Jahre alt) wollten am Montag in ein Haus in Engerwitzdorf einbrechen. Mit mitgebrachtem Werkzeug versuchten sie die Haustüre aufzuzwängen - doch das misslang. Dann wollten sie gewaltsam die Terrassentür aufdrücken. Dabei wurden sie aber von einem Zeugen beobachtet. Das Quartett flüchtete in einem Auto.