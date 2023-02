Türkei: Erstes Atomkraftwerk just in Erdbebenzone

Nach dem schweren Erdbeben wird in der Türkei und Syrien immer noch fieberhaft nach Verschütteten gesucht - doch die Chance, noch Überlebende zu finden, schwindet. Just in jener Zone, die besonders anfällig für heftige Erdstöße ist, lässt die Türkei ihr erstes Atomkraftwerk errichten. Brisant: Gebaut und betrieben wird das AKW Akkuyu von Rosatom, dem staatlichen, russischen Atomkraftkonzern.