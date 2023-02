Huawei FreeBuds 5i: Schnäppchen-Stöpsel im Test

Wie schon die Vorgänger kommen auch die FreeBuds 5i im nur wenige Zentimeter großen und dementsprechend in der Hosentasche bequem verstaubaren Ladecase daher, das in Form und neuerdings auch Aussehen an einen Kieselstein erinnert. Kleine Farbsprenkel zeichnen dafür zumindest bei den Farbvarianten „Nebula Black“ und „Isle Blue“ verantwortlich und verleihen diesen ein optisch ansprechendes und zeitgemäßes Äußeres. Wer keine Sprenkel mag, muss zur hochglänzenden Farbvariante „Ceramic White“ greifen.