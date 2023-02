Einbrecherjagd endete mit Unfall im Schnee

Eine Verfolgungsjagd, die in Liezen (Stmk.) ihren Ausgangspunkt hatte, endete in Windischgasten mit eine Unfall. Nach zwei Einbrüchen waren zwei Pkw der Polizei aufgefallen, aber die Lenker stoppten nicht und jagten über die Pyhrnautobahn Richtung Oberösterreich davon. In Windischgarsten fuhr er ab, veror die Kontrolle über sein Auto und wurde in einer Rechtskurve in den Straßengraben geschleudert. Der verletzte Lenker wurde festgenommen. Ein weiterer Insasse war auch im Wagen, der dürfte aber weggelaufen sein.