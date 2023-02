Wie dramatisch war es wirklich, Herr Brunner?

Sein Büro im Palais Questenberg-Kaunitz in der Johannesgasse 5 ist ein Jahr nach Amtsantritt schon ein bisschen persönlicher eingerichtet. Der ovale Glastisch ist einem dunkleren Modell mit Nussholzplatte gewichen, an der Wand hängt, wie auch schon bei seinem Vorgänger Gernot Blümel, ein Kruzifix. „Das haben mir Kollegen aus meiner Studienzeit in Innsbruck geschenkt“, erzählt der Vorarlberger Magnus Brunner, der seinen ungewöhnlichen Vornamen dem Heiligen Magnus, Bischof des Schweizer Kantons St. Gallen, verdankt. Auf dem Schreibtisch liegt das Buch „Lichtblick statt Blackout - Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen“ von Vince Ebert, in einer kleinen Holzbox befindet sich eine antike Rechenmaschine, an der Pinnwand steckt die erste grüne Bundesanleihe. Am vergangenen Montag ist der Minister nach 17 Tagen wieder ins Amt zurückgekehrt.