Was gab dir die Kraft zu kämpfen, Alina?

Sie kommen zu viert zum Interview ins St. Anna Kinderspital: Alina, ihre zwei Jahre jüngere Schwester Lara und die Eltern der beiden Mädchen. Beim Portier werden sie von Alinas behandelndem Arzt Dr. Andishe Attarbaschi empfangen, die kleine Patientin sogar mit einer herzlichen Umarmung. „Setzt euch doch einfach in mein Büro“, schlägt er vor, „dort könnt ihr in Ruhe reden.“ Also nehmen wir alle am großen Besprechungstisch in der Ärztlichen Direktion Platz, „Krone“-Fotografin Eva Manhart rückt noch schnell die Ostergestecke ins richtige Licht.