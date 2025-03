Kulturminister Babler: „Ich höre auch Gabalier“

Die „Rote Bar“ hat noch zu am Freitagmittag, aber im Theater nebenan herrscht schon Hochbetrieb. Bühnenarbeiter, Techniker und Beleuchter bereiten den ungeplanten Auftritt des neuen Kulturministers vor. Auch Noch-Intendant Kay Voges und der kaufmännische Direktor Cay Stefan Urbanek rollen „Andi“ Babler den roten Teppich aus. Der verströmt Fröhlichkeit, schüttelt Hände, klimpert ein paar Takte „Für Elise“ am Flügel und posiert dann für „Krone“-Fotograf Mario Urbantschitsch in den leeren Zuschauerrängen.