Model S Plaid: Am Steuer des 1020-PS-Hyperstromers

Volles Tempo nicht ab Werk

Auch die Bremsen sollen lang mitspielen. Die Scheiben werden im Haus produziert, die Sättel vom Spezialisten Brembo zugeliefert. Ab Werk läuft das Model S Plaid 282 km/h schnell. Für die vollen 322 km/h braucht es ein Hardware-Update in Form von Keramikbremsen. Die sind allerdings in Europa noch nicht verfügbar. In den USA kosten sie 20.000 Dollar und werden erst nach Auslieferung nachgerüstet. Also: nagelneue Serien-Bremsanlage raus, nigelnagelneue Keramikanlage rein. Was mit den ausgetauschten Teilen passiert? Das war so genau nicht herauszufinden.