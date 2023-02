Olympiastarterin machte den Medaillensatz komplett

Im ersten Halbprogramm, der Präzision, erzielte Sylvia Steiner schon am Donnerstag mit 292 Ringen ringgleich mit den beiden vor ihr gereihten Schützinnen den dritten Platz. 291 Ringe im heutigen Schnellfeuerdurchgang waren ebenfalls ein Topresultat, so stand die Salzburgerin am Ende der Qualifikation mit gesamt 583 Ringen an Position drei der Grunddurchgangs-Rangliste - nur zwei Ringe von der Führenden Xiu Hong Teh (SGP) entfernt. 28 Schützinnen waren in diese Qualifikation gegangen.