„Leben der Kriegsgeplagten etwas normalisieren“

So steht die Caritas – deren Mitarbeiter schon seit 20 Jahren in der Ukraine tätig sind – im ganzen Land im karitativen Einsatz. Bei einem vorweihnachtlichen „Krone“-Lokalaugenschein in Odessa zeigte sich, mit wie viel Herz und Hirn den Flüchtlingen, die in der Hafenstadt Zuflucht suchen, geholfen wird. Es geht dabei vor allem um Verarztung der Wunden und psychologische Betreuung der Traumatisierten. Auf die Frage, wie seine Leute mit der belastenden Situation umgehen, antwortete Andreas Knapp, Generalsekretär für Internationale Programme, pragmatisch: „Indem wir helfen!“ In Zahlen: bislang mit 72 Millionen Euro.