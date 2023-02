„Wüsste nicht, welche Waffen wir liefern sollten“

Mit einer heiklen Mission in die Ukraine startete Bundespräsident Van der Bellen seine zweite Amtszeit. In einem Sonderzug ging es nach Kiew zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, auch die „Krone“ war mit an Bord. Dass es sich um eine hochriskante Tour handelt, zeigte sich schon bei der zehnstündigen Fahrt mit einem Sonderzug von 43 Personen - an Bord waren zehn Sicherheitskräfte.