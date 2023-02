Junge Blaue im braunen Sumpf: Posting empört

„In die Psychiatrie einweisen“

Wenn man „in einer eigenen verrückten Welt lebt, muss man in die Psychiatrie eingewiesen werden“, ergänzt die FP-Jugend. Das Posting verschwand bald wieder, entdeckt wurde es dennoch. Auch Landesobmann Philipp Kamning gesteht ein: „Ich kenne dieses Posting. Es ist aber nicht angebracht, es mit einstigen Zeiten zu vergleichen.“ Was nicht alle so sehen. „Politisch Andersdenkende in eine Psychiatrie einzuweisen und damit zu drohen, dass man das auch machen werde, ist ein unfassbarer Griff in die braune Ideologiekiste“, so die einhellige Meinung faktisch aller, die das Posting sahen. Und recht haben sie.