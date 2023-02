Meldedaten-Leck bei GIS hat rechtliches Nachspiel

GIS weist Vorwürfe in Stellungnahme zurück

Die GIS wies diesbezüglich Vorwürfe in einer Stellungnahme zurück: „Die GIS hat nach Bekanntwerden des Datendiebstahls im Jahr 2020 in enger Zusammenarbeit mit den ermittelnden Behörden unverzüglich auch eine Meldung an die Datenschutzbehörde erstattet und sofort via APA die Öffentlichkeit informiert“, hieß es darin. „Die Korrektheit dieses Vorgehens wurde von der Datenschutzbehörde akzeptiert.“