„Soko Linz“ geht wieder auf Verbrecherjagd

Am Dienstag, 7. Februar, startet die zweite Staffel der „Soko Linz“ mit ihrem Hauptquartier in der Tabakfabrik. Die Krimiserie führt auch an neue Schauplätze in Oberösterreich, Chefinspektorin Joe, gespielt von Katharina Stemberger, zeigt sich zudem von neuen Seiten. Auch steht schon fest, wie es mit der ORF/ZDF-Koproduktion weitergeht.