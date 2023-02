Van der Bellen bei Selenskyj: „Hilfe geht weiter“

Selenskyj dankt für Hilfe, aber übt auch Kritik

Selenskyj bedankte sich für die humanitäre Hilfe Österreichs, übte aber auch Kritik. So sei es inakzeptabel, dass Raiffeisen International (RBI) Soldaten in Russland Kreditstundungen gewähre, erklärte der ukrainische Präsident. Es sei wichtig gewesen, dass der Bundespräsident bei seinen Besuchen in Butscha und Borodjanka mit eigenen Augen gesehen habe, welche Zerstörungen und welches Leid die russischen Aggressoren in der Ukraine verursacht haben: „Man kann nicht neutral bleiben, wenn Menschen ums Leben kommen.“ Es müsse stärkere Sanktionen gegen Russland als Aggressor geben, forderte Selenskyj.