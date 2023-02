Van der Bellen auf Solidaritätsbesuch in Kiew

Im Nachtzug nach Kiew

Nach einem Flug von Wien am Dienstagnachmittag nach Polen war das österreichische Staatsoberhaupt in Przemysl in den Nachtzug Richtung Kiew gestiegen. Die Frage, ob er bei der Reise in eine Kriegsregion vielleicht auch ein mulmiges Gefühl habe, beantwortete Van der Bellen mit einem Schuss Fatalismus: „Es ist theoretisch denkbar, dass eine Bombe am falschen Ort explodiert. Bisher ist bei solchen Besuchen aber nichts passiert.“