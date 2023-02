Nächtliche Minusgrade kündigen Neuschnee an

Sogar in Klagenfurt hatte es Mittwochfrüh -10 Grad, das zeigt zumindest die Temperaturanzeige im Auto von „Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher. Ubimet-Meteorologen bestätigten: „Zwar war es schon in den letzten Tagen etwas kälter, in der Nacht gab es aber in mehreren Teilen Kärntens strengen Frost.“ Am Weissensee, sowie generell in Hermagor hatte es Minus elf, auf bis zu Minus zwölf Grad sanken die Temperaturen im Gailtal. In Arnoldstein und Villach wurden ebenfalls Minus elf Grad gemessen.