Fachkräftemangel so hoch wie nie zuvor

Regionale Unterschiede

Beim Fachkräftemangel gibt es regionale Unterschiede: Am ausgeprägtesten ist er bei Unternehmen in Niederösterreich (53 Prozent haben „große“) und Oberösterreich (50 Prozent fällt es „sehr schwer“ Personal zu finden). Auch in der Steiermark (46 Prozent) sowie in Vorarlberg (46 Prozent) gestaltet sich die Suche nach guten Mitarbeitern schwierig. Am besten ist die Situation noch in Salzburg und in Wien - doch auch hier klagen mehr als 30 Prozent über große Schwierigkeiten bei der Fachkräfterekrutierung.