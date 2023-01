129 Millionen Euro gegen den Fachkräftemangel

Für Lehrabschluss gibt es bis zu 5000 Euro

129 Millionen Euro stehen dafür 2023 zur Verfügung. Möglichkeiten sieht Meißl vor allem im Bereich unzufriedener Arbeitnehmer: „Es gibt Hunderttausende Beschäftige in Wien, die mit ihrer Arbeitssituation oder dem Einkommen unglücklich sind, denen aber zu wenig Chancen zu einem Jobwechsel gegeben werden.“ So könnte man dem Fachkräftemangel in bestimmten Branchen gezielt durch Aus- und Weiterbildung diese „Unzufriedenen“ nehmen. Für das Nachholen eines Lehrabschlusses gibt es bis zu 5000 Euro.