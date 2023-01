Da-Vinci-Roboter operiert nun auch am Klinikum

Es erscheint durchaus seltsam, so ehrlich muss man als Zuseher sein, wenn der Operateur nicht direkt am Patienten – oder in diesem Fall am Modell – steht, sondern mehrere Meter weiter weg an einer sogenannten Konsole sitzt und von dort agiert, während sich Roboterarme über dem OP-Tisch bewegen. Doch genau das sei die Zukunft in der Medizin.