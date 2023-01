Butter wird jetzt in Österreich wieder billiger

Nach Monaten, in denen sich die Preisschraube in puncto Lebensmitteln nur nach oben zu drehen schien, gibt’s auch einmal gute Post: Die Berglandmilch-Marke Schärdinger senkt mit Anfang Februar die Preise für alle Buttersorten für alle österreichischen Handelspartner. Und zwar um rund sechs Prozent. Wie sich das in der Brieftasche der Kunden niederschlägt? Da liegt der Ball bei den Supermarktketten.