Weil Kosten explodieren: Halbe Bier wird teurer

Schankbier dreimal so teuer wie Halbe aus Flasche

Stockinger stört, dass vor allem Wirte nun die Erhöhungen der Brauereien an ihre Gäste weitergeben müssen: „Das Aktionsbier im Handel dagegen ist seit Einführung des Euro kaum gestiegen.“ Bald sei Schankbier dreimal so teuer wie Aktionsbier in der Flasche.