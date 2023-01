4 Euro mehr für Kiste Bier aus dem Supermarkt

„Krone“-Kommentar: Bewusster leben und genießen

Nein, wir werden nicht verdursten oder verhungern, auch wenn die aktuellen Preise in den Supermärkten gefühlsmäßig, aber auch ganz real am Preiszettel, durch die Decke gehen.

Die meisten von uns werden sich das Leben weiter leisten können. Und wenn man in die vollen Gaststuben oder in die Einkaufszentren schaut, meint man ohnehin, dass es Jammern auf hohem Niveau ist.

Vielleicht lernen wir aber daraus, dass wir das Leben bewusster angehen. Mehr wieder hinschauen, was und wie viel wir uns leisten und dies dann auch zu schätzen wissen. Dann schmeckt auch das teurere Bier gleich wieder besser.