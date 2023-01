NÖ-Wahl: FPÖ und Grüne sind finanziell Gewinner

Kleinparteien scheitern an Einzug in Landtag

Keinen Anspruch auf Parteienförderung haben dagegen die an der Vier-Prozent-Hürde gescheiterten Kleinparteien. MFG, KPÖ und Ziel erhalten nur einen Einmalbetrag von knapp sieben Euro pro Stimme. In Summe dürften das etwas über 50.000 Euro sein.