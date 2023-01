Warum das NÖ-Beben jetzt auch den Bund trifft

Die schwarze Eminenz zog die Kameras an, als wäre sie noch immer unumschränkter Herrscher Niederösterreichs. Erwin Pröll, knapp ein Vierteljahrhundert ÖVP-Landeshauptmann. Er war im 4. Stock des Landhauses in St. Pölten kurz zu sehen, aber nicht greifbar. Erst später am Abend. Für die „Krone“. Von Begeisterung keine Spur.