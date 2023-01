Polizist bei Protesten in Rom verletzt

Weitere Protestaktionen befürchtet

Sowohl in Italien als auch im Ausland werden weitere Protestaktionen befürchtet. Erste Attacken gab es bereits. In Berlin zündeten Unbekannte am Freitag das Auto eines Botschaftsangestellten an, wie die Polizei bestätigte. Der Besitzer sei Mitarbeiter der italienischen Botschaft. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. In Barcelona wurden beim italienischen Generalkonsulat Fensterscheiben eingeschlagen und eine Wand im Eingangsbereich beschmiert. Verletzt wurde dort ebenfalls niemand. Die Polizei geht von einer anarchistischen Tat aus.