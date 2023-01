Tote und Hunderte Verletze bei Erdbeben im Iran

Laut dem Geoforschungszentrum Potsdam ereignete sich das Beben am Samstagabend gegen 21.44 Uhr (Ortszeit) in der Grenzregion zur Türkei in einer Tiefe von zehn Kilometern. Die iranische Regierung schickte umgehend Rettungskräfte des Roten Halbmonds in die betroffenen Gebiete.