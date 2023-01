KI soll Wohlbefinden von Nutztieren steigern

Das Gesundheitsmonitoring von Nutztieren zählt zu den größten Herausforderungen für Landwirte. Bereits jetzt liefert die Digitalisierung mithilfe von Kameras und Sensoren viele Anhaltspunkte, um das Bewegungs- und Fressverhalten von Kühen und Schweinen zu erfassen. Ein Doktoratsprogramm, an dem sich fünf Dissertanten der FH OÖ in Hagenberg, der Vetmed und der TU Wien beteiligen, knüpft hier mit einem weiterführenden Forschungsprojekt an. Dabei sollen smarte Methoden wie Machine Learning und Bildverarbeitung (Computer Vision) in ein Farming-Konzept übertragen werden.