Preisgeld-Millionär fliegt lieber „Holzklasse“

Der Juli war ganz nach dem Geschmack von Lukas Nemecz! Platz 27 in München samt 21.252 Euro Preisgeld. In den USA Platz 45 in Kentucky (11.621€) und zum Abschluss Platz 13 bei den Barracuda Championship in Kalifornien (69.787 €). Damit knackte der Grazer Golf-Pro die eine Million-Euro-Marke an Preisgeld! Aber deshalb machte der 34-Jährige jetzt nicht den dicken Max: Beim Heimflug am Montag aus den Staaten gönnte er sich kein Upgrade, saß in der „Holzklasse“. „Weshalb sollte ich dafür extra Geld ausgeben? Ich sehe es ja schon nicht ein, ein sündteures Handy zu kaufen“, lacht Nemecz nach dem bärenstarken Monat.