Stau und lange Wartezeiten auf Karawanken Autobahn

Es vergeht kein Sommer, in dem Verkehrsexperten nicht vor besonders starken Reisetagen warnen, die für kilometerlange Staus und oft stundenlange Wartezeiten auf den typischen Urlaubsrouten sorgen. Ebenso wenig vergeht ein Sommer, in dem nicht dennoch Blechlawinen aus tausenden Autos, Wohnmobilen, Bussen und mehr in Richtung Süden rollen und somit an den verkehrsstarken Samstagen an Grenzübergängen für Blockaden sorgen.