Wandertipp: Pinke Markierung führt uns zum Ziel

Schneeschuhwandern ist beliebt, und die Tourenmöglichkeiten in der Steiermark sind vielfältig. Dennoch sind markierte Trails eher die Ausnahme - anders in Hohentauern und im Triebental. Bereits seit zwei Jahren können Schneeschuhwanderer hier auf vier markierten Wegen die Winterlandschaft sicher und einfach erkunden. Das Markierungssystem - pinke Wegweiser und Richtungspfeile - orientiert sich an den europäischen Empfehlungen für Schneeschuh-Trails und ist in der Natur sehr gut zu erkennen.