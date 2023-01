Porsche schraubt die Preise weiter nach oben

Auch wenn Rabatte bei uns langsam wieder mehr in Mode kommen und die Lieferzeiten teilweise langsam sinken: Die Preistendenz weist weiter nach oben. So soll etwa Porsche vor einem deutlichen Preissprung stehen. Nach Informationen des Branchenblatts Automobilwoche wollen die Zuffenhäuser ihre Listenpreise um bis zu sechs Prozent erhöhen. In die Karten schauen lassen sie sich aber noch nicht. Ein Sprecher auf Anfrage: „Preisanpassungen zum Modelljahreswechsel sind ein branchenübliches Vorgehen. Die für das kommende Modelljahr gültigen Preise werden voraussichtlich im März veröffentlicht.“