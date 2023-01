Taliban zeigen Afghanistans ersten Supersportwagen

Fünf Jahre lang haben 30 Ingenieure in Afghanistan an dem Sportwagen gefeilt, nun wurde der Prototyp erstmals stolz in sozialen Medien präsentiert. Entwickelt wurde er von dem Unternehmen Entop und dem Afghanistan Technical Vocational Institute mit Sitz in Kabul. Viele technische Details wurden allerdings noch nicht enthüllt - verraten wurde lediglich, dass das Fahrzeug über einen umgebauten Motor eines Toyota Corolla verfügt. Damit wäre er anderen Supercars, wie dem aktuellen Ferrari 296 GTB, deutlich unterlegen. Der italienische Wagen hat rund 890 Pferdestärken unter der Haube - der japanische Motor erreicht jedoch maximal 300 PS.