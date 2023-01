Kleptomanin (65) stahl Adventkränze und Dekoration

„Ich bin in Therapie und gehe nicht mehr ohne meinen Mann einkaufen. Eine Tasche nehme ich nicht mehr mit“, gab eine 65-jährige Kärntnerin am Dienstag zu Protokoll. Ihr wurde am Salzburger Landesgericht der Prozess gemacht. Vorwurf: Die Frau soll mehrfach Adventkränze, Dekomaterial und Lebensmittel eingesteckt zu haben. Sie leide an Kleptomanie, erzählte die Frau. Das brachte ihr schon Vorstrafen ein. „Es kann ja nicht in ihrem Sinne sein, dass Sie eines Tages im Gefängnis landen“, gab die Richterin zu bedenken. Das Urteil: ein Jahr auf Bewährung. Nicht rechtskräftig!