Hubschrauber sollen Leitungen von Schnee befreien

Schlechte Sicht sorgt für Probleme

Nach einigen Startschwierigkeiten aufgrund des Nebels machte sich ein Hubschrauber an die Arbeit, zwei mussten aufgrund schlechter Sicht am Boden bleiben. „Gestartet haben wir gegen 10 Uhr in St. Veit, mittlerweile haben wir alle Stromleitungen im Bereich der Saualm vom Schnee befreit“, berichtet Norbert Stromberger von der Kärnten Netz, der den Einsatz mit den Piloten koordiniert. Hüttenberg und Mölbling seien laut Kelag ebenfalls schon angeflogen worden. Man orientiere sich dabei einerseits an der Störungskarte der Kelag, fokussiert wird sich vor allem auf jene Teile Kärntens, in denen es mehr geschneit hat.