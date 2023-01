Schneemassen am Dach: Haus musste evakuiert werden

Verkehrsunfälle durch Schneechaos

Die glatten Fahrbahnen sorgen immer wieder für Kollisionen und Unfälle auf den Kärntner Straßen. So krachten am Montagabend auf der Großglockner Straße zwei Pkw frontal gegeneinander – beide Lenker verletzten sich leicht. Schon am Montagvormittag stürzte auf der Keutschacher Landesstraße ein 32-jähriger Lenker mit seinem Lkw über die Böschung, blieb aber zum Glück unverletzt. Die Bergung dauerte jedoch bis in die Abendstunden.