Verirrte Tourengeher aus Absturzgelände gerettet

Erkundungsflug mit Bergrettern

Die drei Seefelder Bergretter, die an dem Tag bereits in dem Gebiet unterwegs waren, starteten daraufhin mit dem Polizeihubschrauber Libelle Tirol zu einem Erkundungsflug. Dabei haben sie das Tourengeherduo am unteren Rand einer Nebelbank in ungefähr 1500 Meter Höhe entdeckt.