Aus Wäldern wurden 11.224 Stück Rotwild entnommen

Leichte Entspannung bei der Tuberkulose-Seuche

Bei 22 von 39 Tieren in den Bezirken Reutte und Landeck bestätigte sich der Verdacht auf Tuberkulose (TBC). Diese Seuche wird im Zuge der Alpung auch auf Rinder übertragen und kann zudem Menschen befallen. Die gute Nachricht: Von 7000 untersuchten Rindern in den Risikogebieten gab es keinen positiven Fall. „Die Seuchenbekämpfung ist und bleibt ein vordringliches Anliegen“, so Geisler weiter.