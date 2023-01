Austria Lustenau war komplett von der Rolle

Mit dem 0: 3 auf dem Kunstrasenplatz in Neu-Amerika war die Austria noch gut bedient. Aarau war in allen Belangen überlegen. Trainer Markus Mader verzichtete nach dem inferioren Auftritt diesmal auf Konsequenzen, sieht vielmehr die Spieler selbst gefordert. „Sie sind verantwortlich für das, was auf dem Platz passiert.“ Und das war herzlich wenig. Mader präzisiert: „Derzeit fehlt es an allen Fronten. Wir haben zu viele Ballverluste, sind zu wenig handlungsschnell, kommen auch nicht in die Tiefe. Derzeit sind wir nicht konkurrenzfähig.“